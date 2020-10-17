تفاصيل مباحثات الأمير محمد بن سلمان مع بوتين لإتمام صفقة هامة تسعى المملكة لتنفذيها فورا

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في ثاني اتصال هاتفي خلال أقل من أسبوع، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التعاون في مجال الطاقة وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الكرملين أن بوتين أجرى اليوم السبت مكالمة جديدة مع ولي العهد السعودي، في مواصلة الحوار السابق الذي دار بينهما يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا بشكل مفصل آراءهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار "أوبك+".
وأكد بوتين والأمير محمد مجددا في المكالمة على استعداد روسيا والسعودية لمواصلة التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وذكر الكرملين أن المكالمة تناولت أيضا التعاون بين الدولتين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وخاصة فرص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للوباء في السعودية.
وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلة الاتصالات بين دولتيهما في مختلف المستويات.