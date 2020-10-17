تعرف على فصيلة الدم الأكثر تحديا لفيروس كورونا .. هل هي فصيلتك

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت دراسة دنماركية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولديهم احتمال أقل للإصابة بأمراض شديدة.

ويقول الخبراء إنه من بين 7422 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كان 38.4٪ منهم فقط من فصيلة الدم O -.

ويقدم البحث دليلا إضافيا على أن فصيلة الدم (المعروفة أيضًا باسم مجموعة الدم) قد تلعب دورًا في قابلية الشخص للإصابة بالعدوى وفرصه في الإصابة بنوبة شديدة من المرض.

ووفقًا لدراسة أخرى كندية نشرتها شبكة السي إن إن العربية، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو AB يقضون فترة أطول في وحدة العناية المركزة، بمتوسط 13.5 يومًا، مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم O أو B، والذين كان متوسطهم تسعة أيام.

ووجد باحثون في كندا أنه من بين 95 مريضًا يعانون من حالة حرجة من كورونا، فإن نسبة أعلى من فصيلة الدم A أو AB - تتطلب أجهزة تنفس صناعي مقارنة بالمرضى الذين لديهم فصيلة الدم O أو B، والتي كانت 61٪.

وقالت الدكتورة مايبيندر سيخون، طبيب العناية المركزة في مستشفى فانكوفر العام ومؤلفة الدراسة الكندية: "لا أعتقد أن هذا يحل محل عوامل الخطر الأخرى الشديدة مثل العمر والوفاة المشتركة وما إلى ذلك".

وأضافت سيخون أستاذ مساعد إكلينيكي في قسم طب الرعاية الحرجة وقسم الطب في الجامعة البريطانية: "إذا كان أحدهم من فصيلة الدم A، فلا داعي لبدء الذعر. وإذا كنت من فصيلة الدم O، فليس لك مطلقا الحرية في الذهاب إلى الحانات والبارات".

وتوفر نتائج الدراستين الجديدتين "أدلة أكثر تقاربًا على أن فصيلة الدم قد تلعب دورًا في قابلية الشخص للإصابة بفيروس Covid وفرصه في الإصابة بنوبة شديدة من Covid-19"، بحسب الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور، الذي لم يشارك في أي من الدراسات.

ووجدت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة نيو إنغلاند للطب New England Journal of Medicine في يونيو/ حزيران، أن البيانات الجينية لدى بعض مرضى كورونا والأشخاص الأصحاء تشير إلى أن أولئك الذين لديهم دم من النوع A كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأن أولئك الذين لديهم دم من النوع O كانوا في مخاطر أقل.