تحول مفاجئ في موقف الملك سلمان من الأزمة مع قطر وموقع غربي يكشف بعض التفاصيل الهامة

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الأمريكي عن تحول مفاجئ في موقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من الأزمة مع قطر.

ونقل الموقع المعني بشؤون الاستخبارات عن مصادر مطلعة بالسعودية أن الملك سلمان أبلغ أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، بأنه مستعد للتعاون في ملف المصالحة الخليجية.

وأوضحت المصادر أن إبلاغ الملك "سلمان" كان مضمنًا في الرسالة التي نقلها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن ​​محمد لأمير الكويت، الأحد الماضي، وشملت دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.

وذكر العاهل السعودي، في الرسالة، أنه سيسعى مع الأمير "نواف" لاستكمال ما بدأه أمير الكويت الراحل "صباح الأحمد" فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية وغيرها من الملفات المتعلقة بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أعرب يوم الخميس، عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع بين السعودية ودول الحصار من جهة وقطر من جهة أخرى.

وقال فيصل بن فرحان، خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدمًا لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

وختم وزير الخارجية السعودي، بقوله: "أعتقد أن هناك طريقًا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيًا".