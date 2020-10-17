دولة خليجية تقوم بطرد إعلامية لبنانية شهيرة بسبب كثرة فضائحها

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت قراراً بإبعاد المذيعة اللبنانية “سازديل”، المعروفة اعلاميا بـ “كيم كردشيان العرب”، للمصلحة العامة، بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية قولهم : “إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها”.
وكانت قد أثارت المذيعة اللبنانية سازديل المقيمة في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بنشرها صورا جريئة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في اطلاق حملات مطالبة بترحيلها لمخالفة للآداب العامة بدولة الكويت.
يذكر ان “سازديل” يتم تشبيهها بـ نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، في الشكل والقوام.
وكانت قد خضعت سازديل للعديد من عمليات التجميل، ومنها البوتوكس والحشوات التجميلية وبعض تقنيات العناية بالبشرة الحديثة، ولكنها لم تكتف بتغيير ملامحها إلى ملامح كاردشيان فقط، ولكنها تشبهها أيضًا في قوامها، وكثيرًا ما تنشر صورًا قريبة من كيم كاردشيان الأصلية.