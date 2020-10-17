عاجل: انتهاك سافر لسيادة البلد .. مسئول ايراني يصل صنعاء لتقديم اوراق اعتماده «سفيرا لطهران» في اليمن

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اعلنت ايران،اليوم السبت، وصول من وصفته بسفيرها الى صنعاء، لتقديم اوراق اعتماده كسفير لايران في اليمن.
ونقل مأرب برس عن وكالة فارس الإيرانية قولها ان حسن ايرلو وصل صنعاء لتقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية إيران،في تعدي سافر على سيادة البلد.
الخارجية الإيرانية قالت ان حسن ايرلو سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية.
واشارت ان سفيرها سيقدم اوراق اعمتاده لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف ولرئيس مايسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط.
يذكر ان حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عينت سفيرا لها في طهران قبل فترة .
وتعد هذه الخطوة خرقاً دولياً وانتهاكا لسيادة الدول.
وفيما لم يتم التأكد بشأن كيفية وصول الدبلوماسي الايراني ، قالت الانباء أن المسئول الإيراني وصل إلى مطار صنعاء على متن الطائرة الامريكية التي نقلت رهينتين أمريكيين من صنعاء قبل ايام بوساطة عمانية.