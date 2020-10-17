أردوغان يرد بقوة على تعليق كندا تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا

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أبلغ أردوغان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم أمس الجمعة، أن تعليق كندا لتصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا لا يتفق مع روح التحالف.
وجاء في بيان الرئاسة التركية، أن أردوغان وترودو ناقشا في اتصال هاتفي تحسين العلاقات وتعزيز التجارة الثنائية.
وأضافت أنهما ناقشا أيضا التغلب على المشكلات المتعلقة بالتعاون في القطاع الدفاعي.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال إن تعليق كندا تصدير بعض العتاد العسكري إلى تركيا بسبب الصراع الأذربيجاني الأرميني... يتعارض مع روح التحالف".
وصرحت وزارة الخارجية التركية بعد الإعلان الكندي، بأن التعليق يظهر الكيل بمكيالين.
هذا وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، سابقا، إنه تم إيقاف تصاريح التصدير إلى تركيا وسط تقارير عن استخدام التكنولوجيا الكندية في نزاع ناغورني قره باغ.
جدير بالذكر أن وتركيا وكندا عضوان في حلف شمال الأطلسي