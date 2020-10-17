حركة حماس: تطلق تصريحات نارية وقوية وتكشف رفضها حوار مع الأمريكان بشأن صفقة القرن عاجل...القوات المسلحة الأذربيجانية تعلن السيطرة على مدينة فضولي وسط معارك شرسة نتنياهو يكشف عن محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى وسبب التغير المفاجئ لمواقف الدول العربية اتجاه إسرائيل في خطوة قد تغضب الخصوم لأمريكا: ترامب يكشف عن أمتلاك الولايات المتحدة صواريخ أسرع من الصوت و هي الأقوى في تاريخ العالم تركيا تكسر حاجز الخوف بتفعيل منظمومة أس 400 الروسية وسط رعب وغضب أمريكي تفاصيل ...انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية واستقبال رسمي وشعبي في مأرب وعدن وصول سفينة نفط الى ميناء الحديدة قصر سيئون التاريخي في اليمن.. أكبر مبنى طيني حول العالم مهدّد بالانهيار قرار هام و عاجل من الملك سلمان بعد تداعيات كورونا في المملكة لماذا تصر إسرائيل والامارات التضييق على الفنان محمد عساف؟
قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إن الحركة رفضت حوارا مع الإدارة الأمريكية حول "صفقة القرن" .
و إسرائيل توافق على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة واعتبر العاروري، خلال لقاء متلفز بثته قناة "الأقصى" الفضائية، ونشره الموقع الإلكتروني للحركة، أن "الطلب الأمريكي للحوار مع حماس كان هدفه شق الموقف الفلسطيني واستخدامه لتهديد قيادة منظمة التحرير"، دون أن يوضح من قدم هذا الطلب ومتى.
وأضاف: "الشراكة الوطنية هو الرد على مشروع صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الاحتلال هو من يرسم معالم تصفية القضية الفلسطينية، وتطبقها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة".
وقال العاروري: "جعل إسرائيل كيانا مقبولا في المنطقة يتطلب تصفية القضية الفلسطينية حسب الرغبة الإسرائيلية الأمريكية".
وأوضح أن إسرائيل "لا تقبل أي حلول دولية، وهي تريد تصفية كاملة للقضية الفلسطينية".
ومؤخرا، شهدت الساحة الفلسطينية تقاربا بين "حماس" و"فتح"، بعد لقاءات عقدها قادة بالحركتين في كل من تركيا وقطر ولبنان، لإنهاء ملف الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة، وإجراء انتخابات عامة