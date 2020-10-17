عاجل...القوات المسلحة الأذربيجانية تعلن السيطرة على مدينة فضولي وسط معارك شرسة

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أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن جيش بلاده سيطر على مدينة فضولي في إقليم قره باغ.
وقال علييف في كلمة للشعب الأذربيجاني: "الجيش الأذربيجاني سيطر على مدينة فضولي".
وأشار إلى أنه "تم تحرير قرى غوتشاخميدلي، وتشيمن، وجوفارلي، وبيراخميدلي، وموصبيلي، وإشيغلي، وديديلي في منطقة فضولي".
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.
وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة. وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر.
وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن