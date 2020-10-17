في خطوة قد تغضب الخصوم لأمريكا: ترامب يكشف عن أمتلاك الولايات المتحدة صواريخ أسرع من الصوت و هي الأقوى في تاريخ العالم

السبت 17 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حشد انتخابي في أوكالا بولاية فلوريدا، إن الولايات المتحدة تمتلك حاليا صواريخ تفوق سرعة الصوت. واشنطن - سبوتنيك.

وقال الرئيس ترامب، في كلمته، "لدينا الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت التي لطالما سمعتم عنها، ولم نكن نملكها لأن دولا أخرى كانت تسرق مخططاتنا من إدارة [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما، ولكنها لدينا الآن".

وكانت الولايات المتحدة قد أجرت في وقت سابق من العام الحالي اختبارا ناجحا لانزلاق جسم يفوق سرعة الصوت، وذلك من منشأة لاختبار الصواريخ في هاواي.

ونقل موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي مؤخرا عن سكرتير الجيش الأمريكي، ريان مكارثي، إن الصواريخ فوق الصوتية تضرب أهدافها وفق متغير يبلغ 6 إنشات فقط من الهدف.

يأتي ذلك بعد نحو 10 أيام من إبلاغ رئيس هيئة الأركان الروسية الرئيس فلاديمير بوتين بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "زيركون" المجنح فرط صوتي وإصابته لهدف في بحر بارنتس، وهو ما وصفه الأخير بمرحلة كبيرة في تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأنظمة.

في السياق، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة "ستارت -3" لمدة عام واحد دون شروط مسبقة، ليس خيارًا لحل المشكلة.

هذا واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الحالية لمدة عام دون أية شروط.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا مستعدة لإدراج نوعين من خمسة أنواع أسلحة جديدة في سياق معاهدة ستارت-3".

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010 في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة