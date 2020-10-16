وصول سفينة نفط الى ميناء الحديدة

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة 16 اكتوبر/تشرين الأول، وصول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته قناة "اليمن" الفضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نقلا عن المدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء عمار الأضرعي.

وقال الأضرعي إن "السفينة داماس وصلت إلى ميناء الحديدة، وهي تحمل 29 ألفا و491 طنا من مادة الديزل"، دون تفاصيل أخرى.

والإثنين، أعلنت الجماعة دخول الوضع في صنعاء "مرحلة سيئة جدا"، من تداعيات الأزمة النفطية التي تتصاعد منذ أشهر.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين شحا كبيرا في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي اليمن.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة الحوثي مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.