لماذا تصر إسرائيل والامارات التضييق على الفنان محمد عساف؟ الحوثيون يحتجزون أسراهم المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل وتخضعهم لتحقيقات الريال يضرب أسعار الذهب في اليمن ويوجد فجوة هائلة بين أسعار صنعاء وعدن موقف إماراتي مفاجئ من مصالحة قطر بعد اعلان السعودية موقفها صورة لمحمد صلاح مع أميرته تحصد أكثر من مليوني إعجاب خلال ساعات هكذا سلّحت فرنسا أذربيجان رغم دعمها لأرمينيا حزب الإصلاح يعلن موقفه من اطلاق عدد من الصحفيين من سجون المليشيات الحوثية شاهد بالفيديو حقيقة مقتل ضابط مخابرات سعودي في تركيا أخطر وأدهي لص في السعودية يخفي ملايين الريالات بطريقة شيطانية .. فيديو أول دولة خليجية تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية
يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق اليمنية مع عدم استقرار أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وبينما يستقر نسبيا في صنعاء ترتفع أسعار الذهب في عدن قليلا مع أسعار الصرف للريال اليمني في العاصمة المؤقتة.
الأسعار اليوم الجمعة :
صنعاء
الجنيه الذهب
شراء : 255,000 ريال
بيع : 259,000 ريال
الجرام عيار 21
شراء : 31,850 ريال
بيع : 33,500 ريال
أسعار الذهب في عدن
الجنيه الذهب
شراء : 336,000 ريال
بيع : 344,000 ريال
الجرام عيار 21
شراء : 42,000 ريال
بيع : 44,200 ريال