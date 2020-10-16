الريال يضرب أسعار الذهب في اليمن ويوجد فجوة هائلة بين أسعار صنعاء وعدن

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق اليمنية مع عدم استقرار أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وبينما يستقر نسبيا في صنعاء ترتفع أسعار الذهب في عدن قليلا مع أسعار الصرف للريال اليمني في العاصمة المؤقتة.

الأسعار اليوم الجمعة :

صنعاء

الجنيه الذهب

شراء : 255,000 ريال

بيع : 259,000 ريال

الجرام عيار 21

شراء : 31,850 ريال

بيع : 33,500 ريال

أسعار الذهب في عدن

الجنيه الذهب

شراء : 336,000 ريال

بيع : 344,000 ريال

الجرام عيار 21

شراء : 42,000 ريال

بيع : 44,200 ريال