موقف إماراتي مفاجئ من مصالحة قطر بعد اعلان السعودية موقفها

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كشف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، عن موقف غير متوقع من المصالحة مع قطر.
جاء هذا عبر تويتر في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي قال "ملتزمون بإيجاد حل منذ البداية للأزمة الخليجية.. و مازلنا على استعداد للمشاركة والتنسيق مع الأخوة في قطر".
وكتب "عبدالخالق عبدالله" "تصريح تصالحي في غاية الأهمية لوزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، في حال التزم الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للمقاطعة فان حل النزاع الخليجي سيكون قريبا".