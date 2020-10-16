صورة لمحمد صلاح مع أميرته تحصد أكثر من مليوني إعجاب خلال ساعات

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حصدت صورة نشرها مهاجم فريق ليفربول محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكثر من مليوني إعجاب خلال ساعتين فقط.
ويظهر صلاح وابنته، مكة في الصورة وهما يرتديان ملابس تنكرية مطابقة لشخصيات من أفلام بيكسار، خلال احتفال الأسرة بعيد ميلاد الصغيرة.
وكتب محمد صلاح معلقا على صورته مع ابنته وهو محاط بالبالونات ومحاكيا وضع الأبطال الخارقين: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي"!
وتمنى عدد من المعلقين على صورة النجم المصري "سنة طيبة" للصغيرة مكة التي تحتفل بعيد ميلادها.