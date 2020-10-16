شاهد بالفيديو حقيقة مقتل ضابط مخابرات سعودي في تركيا

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روجت حسابات إخبارية مقطع فيديو يزعم تعرض ضابط سعودي منشق ومعارض لولي العهد محمد بن سلمان، للاغتيال على يد المخابرات السعودية في إسطنبول.
حيث نفت صحيفة "سبق" السعودية المقربة من الديوان الملكي السعودي، صحة المقطع المنتشر، مؤكدة أنه يعود لجريمة قتل في الإكوادور.
ويظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص جالسين على طاولة مطعم، بينما يقترب منهم رجل يفرغ عليهم الرصاص، وينضم شخص آخر إلى مطلق الرصاص ويفرغ مسدسه أيضا في الجالسين على الطاولة.
بدورها، نفت صحيفة "سبق" السعودية المقربة من الديوان الملكي السعودي، صحة المقطع المنتشر، مؤكدة أنه يعود لجريمة قتل في الإكوادور.
ويظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص جالسين على طاولة مطعم، بينما يقترب منهم رجل يفرغ عليهم الرصاص، وينضم شخص آخر إلى مطلق الرصاص ويفرغ مسدسه أيضا في الجالسين على الطاولة.
وزعمت الحسابات أن الضابط السعودي هو المقدم نايف بندر العسيري، وقد وصل إلى تركيا عن طريق فرنسا، إلا أن مخابرات محمد بن سلمان لاحقته وقامت بتصفيته.
وتصدر الخبر قائمة تريند في تويتر بالسعودية ودول خليجية دون أي تعليق رسمي من جانب الجهات السعودية أو التركية عن الحادث الذي أثار موجة من الجدل.