مسؤول بارز في الرئاسة اليمنية يتحدث عن ”صحوة ضمير حوثية“ ويدعو للمضي نحو ”مصالحة وطنية“

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تحدث مسؤول بارز في الرئاسة اليمنية، الجمعة 16 اكتوبر/تشرين الأول، عن ما أسماه "صحوة ضمير“ لدى الحوثيين، داعيا الى المضي نحو المصالحة الوطنية.

ووصف الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، تبادل الأسرى بين الانقلابيين والحكومة الشرعية بـ"صحوة الضمير" لدى الحوثيين، مشددا على ضرورة إطلاق جميع الأسرى، دون قيد أو شرط، والمضي نحو المصالحة الوطنية الكبرى.

وبارك "بن دغر" في تغريدة على "تويتر"، رصدها ”مأرب برس“، "خطوة إطلاق سراح الأسرى، مباركًا للأسر التي تفرح اليوم بعودة أبنائها لدفء العائلة، لا ينبغي أن يبقى أسيرًا يمنيًا في سجن يدعي أصحابه الانتماء لليمن.

وقال مستشار رئيس الجمهورية: "أخلاقيًا وإنسانيًا ينبغي إطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شروط".

وأشار إلى أن "تبادل الأسرى لعلها عودة للعقل عند الحوثيين، وربما صحوة في الضمير، تتبعها خطوة واعية مدركة للمخاطر الكبرى الناجمة عن الإنقلاب والتمرد على الشعب والوطن".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية: "نريدها عودة نحو سلام عادل وشامل، لا يمكن بناؤه خارج مرجعياته أو بعيداً عن المصالح الوطنية الكبرى".

وثمن بن دغر جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفت، وكل الفاعلين الإقليميين والدوليين، وكل الوسطاء الخيرين الذين كان لهم الفضل في نجاح هذه المبادرة، ومرة أخرى لتكن خطوة نحو مصالحة وطنية شاملة يتبعها سلام عادل ودائم.

كما ثمن جهود "رجال الشرعية الذين صبروا وصابروا حتى أوصلوا العديد من الأسرى إلى أهاليهم. وأدخلوا الأمان إلى قلوب الأسرى وأمنوا خوفهم وفكوا أسرهم. لهم كل التقدير والاعتزاز".