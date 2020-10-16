شاهد: كيف استقبلت مأرب المختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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صور جمعها مأرب برس للاستقبال المهيب للمختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي الذين وصلوا من سيئون. الى مدينة مأرب اليوم الجمعة..