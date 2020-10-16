آخر الاخبار

شاهد: كيف استقبلت مأرب المختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي طائرتان بين صنعاء عدن تنقلان دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين أصحاب فصيلة الدم هذه أقل إصابة بكورونا تحذير دولي: المواجهة الكبرى في مأرب ستكون كارثية أول تعليق من المليشيات الحوثية بعد افراجهم عن أسرى سعوديين واعلانهم عن مفاجئة غير متوقعة غريفيت يغطي فشله الذريع أمام مجلس الامن ويحذر من استمرار الهجوم على مأرب ويطالب بوقف الحرب بشكل كامل وفوري بعد عملية تبادل الاسري .. الرئيس هادي يصدر توجيهات عاجلة وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين تركيا تستهدف أميرا سعوديا شهيرا والأخير يرد موضحا مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو)

شاهد: كيف استقبلت مأرب المختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 405

صور جمعها مأرب برس للاستقبال المهيب للمختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي الذين وصلوا من سيئون. الى مدينة مأرب اليوم الجمعة..

إقراء أيضاً
طائرتان بين صنعاء عدن تنقلان دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين
تحذير دولي: المواجهة الكبرى في مأرب ستكون كارثية
أول تعليق من المليشيات الحوثية بعد افراجهم عن أسرى سعوديين واعلانهم عن مفاجئة غي
غريفيت يغطي فشله الذريع أمام مجلس الامن ويحذر من استمرار الهجوم على مأرب ويطالب
بعد عملية تبادل الاسري .. الرئيس هادي يصدر توجيهات عاجلة
وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس