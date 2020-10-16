شاهد: كيف استقبلت مأرب المختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي طائرتان بين صنعاء عدن تنقلان دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين أصحاب فصيلة الدم هذه أقل إصابة بكورونا تحذير دولي: المواجهة الكبرى في مأرب ستكون كارثية أول تعليق من المليشيات الحوثية بعد افراجهم عن أسرى سعوديين واعلانهم عن مفاجئة غير متوقعة غريفيت يغطي فشله الذريع أمام مجلس الامن ويحذر من استمرار الهجوم على مأرب ويطالب بوقف الحرب بشكل كامل وفوري بعد عملية تبادل الاسري .. الرئيس هادي يصدر توجيهات عاجلة وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين تركيا تستهدف أميرا سعوديا شهيرا والأخير يرد موضحا مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو)
صور جمعها مأرب برس للاستقبال المهيب للمختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثي الذين وصلوا من سيئون. الى مدينة مأرب اليوم الجمعة..