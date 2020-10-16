طائرتان بين صنعاء عدن تنقلان دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين

الجمعة 16 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تتواصل عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بإشراف الصليب الأحمر الدولي، وبتعاون من الهلال الأحمر اليمني لليوم الثاني.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في موقعها على "تويتر"، إن طائرة تابعة لها، نقلت ستة وسبعين أسيرا ومعتقلا من الموالين للحكومة إلى مطار عدن الدولي ظهر اليوم، فيما نقلت طائرة أخرى مائة وواحدا من أسرى الحوثيين إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.

وتعد هذه الدفعة الأولى لهذا اليوم من عملية التبادل، على أن تليها دفعة ثانية خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب الاتفاق تشمل عملية التبادل اليوم مائة وواحد وخمسين أسيرًا ومعتقلا يتبعون الحكومة مقابل مائتي أسير يتبعون مليشيا الحوثي.

ووفق مسؤول حكومي، فإن من بين الأسرى المفرج عنهم اليوم، أفراد من القوات المشتركة المدعومة من الإمارات الرابضة في الساحل الغربي.

وأمس الجمعة، وصلت الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين إلى مطار سيئون على متن طائرتين تقلان 218 من الأسرى والمختطفين التابعين للحكومة الشرعية، من بينهم خمسة من الصحفيين المختطفين فيما وصلت مطار صنعاء الدولي طائرتين على متنهما 218 أسيرا من مليشيا الحوثي.