أول تعليق من المليشيات الحوثية بعد افراجهم عن أسرى سعوديين واعلانهم عن مفاجئة غير متوقعة

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المليشيات الحوثية اليوم الخميس، عن وجود المزيد من الأسرى السعوديين لديها، معتبرة أن ذلك هو إحدى "نقاط القوة".

جاء ذلك في حديث أدلى به المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، تطرق خلالها لأكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن جرى تنفيذها في وقت سابق اليوم.

وقال عبد السلام الذي يترأس وفد الحوثيين في المفاوضات مع الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس هادي أن وجود الأسرى السعوديين هو إحدى نقاط القوة، والذين خرجوا اليوم هم جزء فقط، ولدينا المزيد من الجنود السعوديين الأسرى".

وأوضح أن عملية التبادل شملت إفراج الحوثيين عن 15 أسيرا سعوديا وأربعة سودانيين "لتشجيع الطرف الآخر"، معتبرا أن الجماعة قدمت "تنازلا كبيرا" في هذا الجانب.

وأضاف المتحدث: "نقدم سعوديين وسودانيين، في حين نطالب بأسرانا اليمنيين.. هذه الخطوات تعيد الأمل في بناء السلام، ونحن قدمنا عروضا لتنفيذ مثل هذه الخطوة".

وأعرب عبد السلام عن استعداد الجماعة لترتيب صفقة تبادل أخرى أكبر، بصيغة "الكل مقابل الكل"، حسب ما تم طرحه في مفاوضات السويد.