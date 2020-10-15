تحذير دولي: المواجهة الكبرى في مأرب ستكون كارثية أول تعليق من المليشيات الحوثية بعد افراجهم عن أسرى سعوديين واعلانهم عن مفاجئة غير متوقعة غريفيت يغطي فشله الذريع أمام مجلس الامن ويحذر من استمرار الهجوم على مأرب ويطالب بوقف الحرب بشكل كامل وفوري بعد عملية تبادل الاسري .. الرئيس هادي يصدر توجيهات عاجلة وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين تركيا تستهدف أميرا سعوديا شهيرا والأخير يرد موضحا مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو) كويتية تنتقم من طليقها بطريقة غريبة الصين تدعو للاستعداد للحرب والرئيس الصيني يتفقد قاعدة عسكرية السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون
أعلنت المليشيات الحوثية اليوم الخميس، عن وجود المزيد من الأسرى السعوديين لديها، معتبرة أن ذلك هو إحدى "نقاط القوة".
جاء ذلك في حديث أدلى به المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، تطرق خلالها لأكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن جرى تنفيذها في وقت سابق اليوم.
وقال عبد السلام الذي يترأس وفد الحوثيين في المفاوضات مع الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس هادي أن وجود الأسرى السعوديين هو إحدى نقاط القوة، والذين خرجوا اليوم هم جزء فقط، ولدينا المزيد من الجنود السعوديين الأسرى".
وأوضح أن عملية التبادل شملت إفراج الحوثيين عن 15 أسيرا سعوديا وأربعة سودانيين "لتشجيع الطرف الآخر"، معتبرا أن الجماعة قدمت "تنازلا كبيرا" في هذا الجانب.
وأضاف المتحدث: "نقدم سعوديين وسودانيين، في حين نطالب بأسرانا اليمنيين.. هذه الخطوات تعيد الأمل في بناء السلام، ونحن قدمنا عروضا لتنفيذ مثل هذه الخطوة".
وأعرب عبد السلام عن استعداد الجماعة لترتيب صفقة تبادل أخرى أكبر، بصيغة "الكل مقابل الكل"، حسب ما تم طرحه في مفاوضات السويد.