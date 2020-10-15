بعد عملية تبادل الاسري .. الرئيس هادي يصدر توجيهات عاجلة

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، الحكومة وكافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقيام بمسؤولياتهم تجاه المحررين من معتقلات وسجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
وكانت قد وصلت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ترتيبات استقبال الأبطال المحررين من سجون الميليشيات الانقلابية، بناءً على صفقة تبادل تمت برعاية الأمم المتحدة وتيسير الصليب الأحمر.