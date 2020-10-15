آخر الاخبار

وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين تركيا تستهدف أميرا سعوديا شهيرا والأخير يرد موضحا مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو) كويتية تنتقم من طليقها بطريقة غريبة الصين تدعو للاستعداد للحرب والرئيس الصيني يتفقد قاعدة عسكرية السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثانى تحركات وتحالفات مريبة تقودها قطر مع وزارة الدفاع البريطانية .. هل تقلب الأوضاع في الخليج محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً مأرب.. جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لقسم المحاسبة

وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 149

 

وصل إلى مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت مساء اليوم الخميس، خمسة من الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي.

ومنذ 5 سنوات ونصف ظل الصحفيون في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء، فيما أفرجت في وقت سابق عن الصحفي صلاح القاعدي ولا يزال عدد من الصحفيين في سجونها.

الصحفيون المفرج عنهم هم: "حسن عناب، هيثم الشهاب، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي".

أما الصحفيون الذين لا يزالون في سجون الحوثي، هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، نبيل السداوي، وحيد الصوفي، محمد الصلاحي، وآخرين.

وأفرج عن الصحفيين الخمسة ضمن صفقة التبادل التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها اليوم، والموقع عليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مدينة مونترو السويسرية في الـ27 من سبتمبر الماضي.

ورفضت مليشيا الحوثي كل الجهود المحلية والدولية في الإفراج عن الصحفيين المختطفين، وأصرت على أن تبادلهم بأسرى من مقاتليها.

ورحبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بعودة الصحفيين الخمسة إلى اسرتهم الصحفية واهاليهم، متمنية أن ينال جميع الصحفيين المختطفين والمسجونين حريتهم.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف وجماعة الحوثي بشكل خاص بتوفير ضمانات حقيقية تحمي الصحفيين والحريات الصحافية وتضمن احترام القانون الدولي الإنساني.

إقراء أيضاً
محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً
شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المل
الإمارات تهدد قوات الحكومة اليمنية وتجبرها على الإنسحاب
صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين تشمل الافراج عن 5 صحفيين.. تعرف عليهم
بدء أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين والطائرات تصل صنعاء وسيئون ومطار أبها «صور
”رويترز“ تكشف موعد وصول الفريق الأمم المتحدة لصيانة ناقلة ”صافر“.. ماهو الاتفاق
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس