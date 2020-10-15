وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وصل إلى مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت مساء اليوم الخميس، خمسة من الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي.

ومنذ 5 سنوات ونصف ظل الصحفيون في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء، فيما أفرجت في وقت سابق عن الصحفي صلاح القاعدي ولا يزال عدد من الصحفيين في سجونها.

الصحفيون المفرج عنهم هم: "حسن عناب، هيثم الشهاب، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي".

أما الصحفيون الذين لا يزالون في سجون الحوثي، هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، نبيل السداوي، وحيد الصوفي، محمد الصلاحي، وآخرين.

وأفرج عن الصحفيين الخمسة ضمن صفقة التبادل التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها اليوم، والموقع عليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مدينة مونترو السويسرية في الـ27 من سبتمبر الماضي.

ورفضت مليشيا الحوثي كل الجهود المحلية والدولية في الإفراج عن الصحفيين المختطفين، وأصرت على أن تبادلهم بأسرى من مقاتليها.

ورحبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بعودة الصحفيين الخمسة إلى اسرتهم الصحفية واهاليهم، متمنية أن ينال جميع الصحفيين المختطفين والمسجونين حريتهم.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف وجماعة الحوثي بشكل خاص بتوفير ضمانات حقيقية تحمي الصحفيين والحريات الصحافية وتضمن احترام القانون الدولي الإنساني.