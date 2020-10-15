مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو)

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت الكعبة الشريفة واقعة نادرة الحدوث في الحرم المكي، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على أداء العمرة مؤخرًا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرأة تطوف حول الكعبة بمفردها.

وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح موعد تصويره بدقة، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغًا إلا من رجال الأمن.

وكانت الصور الملتقطة قبل حظر العمرة تظهر صحن الطواف ممتلئًا بصورة مستمرة وبأعداد كثيفة وقد اعتاد الناس على مشاهدتها في المسجد الحرام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ شهر رجب الماضي (مارس/آذار 2020)، بسبب أزمة كورونا.

وأصدر "الملك سلمان" مؤخرًا قرارًا باستئناف العمرة على أن تكون على 4 مراحل بداية من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية أمس الأربعاء، بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وقالت وزارة الحج في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": إنه بدأ من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا" في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.