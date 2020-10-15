وصول 5 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين تركيا تستهدف أميرا سعوديا شهيرا والأخير يرد موضحا مشهد نادر الحدوث في الكعبة المشرفة بعد رفع حظر العمرة (فيديو) كويتية تنتقم من طليقها بطريقة غريبة الصين تدعو للاستعداد للحرب والرئيس الصيني يتفقد قاعدة عسكرية السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثانى تحركات وتحالفات مريبة تقودها قطر مع وزارة الدفاع البريطانية .. هل تقلب الأوضاع في الخليج محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً مأرب.. جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لقسم المحاسبة
شهدت الكعبة الشريفة واقعة نادرة الحدوث في الحرم المكي، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على أداء العمرة مؤخرًا.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرأة تطوف حول الكعبة بمفردها.
وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح موعد تصويره بدقة، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغًا إلا من رجال الأمن.
وكانت الصور الملتقطة قبل حظر العمرة تظهر صحن الطواف ممتلئًا بصورة مستمرة وبأعداد كثيفة وقد اعتاد الناس على مشاهدتها في المسجد الحرام.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ شهر رجب الماضي (مارس/آذار 2020)، بسبب أزمة كورونا.
وأصدر "الملك سلمان" مؤخرًا قرارًا باستئناف العمرة على أن تكون على 4 مراحل بداية من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية أمس الأربعاء، بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.
وقالت وزارة الحج في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": إنه بدأ من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا" في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.