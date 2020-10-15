كويتية تنتقم من طليقها بطريقة غريبة

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 428

كشفت صحيفة كويتية، اليوم، تفاصيل انتقام سيدة من طليقها بطريقة غير متوقعة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية أن مواطن كويتي تقدم إلى مركز شرطة العدان مبلّغا عن قيام طليقته بخطف ابنه الطفل.

وأشار الأب في البلاغ إلى أنه حصل على حضانة الطفل بموجب حكم قضائي بعد أن كان في حضانة أمه.

دخلت إلى منزله في غير وجوده، وهربت بالطفل وأغلقت هاتفها النقال.

وفي سياق متصل لقيت طفلة عمرها عامان حتفها في حوض سباحة في أحد الشاليهات بمنطقة صباح الأحمد البحرية بالكويت.

تفاصيل الحادثة بدأت بتلقي عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من مواطن لإنقاذ طفلته التي سقطت في حوض سباحة، وعلى الفور هرعت طائرة الإسعاف الجوي إلى المكان، وعند وصولهم تبيّن أن الطفلة عمرها عامان، وتم نقلها إلى مستشفى العدان.

وذكر مصدر أمني أنه "رغم محاولات إنقاذ الصغيرة، إلا أنها فارقت الحياة، وتم تسجيل قضية غرق ووفاة أحيلت إلى الجهات المختصة".