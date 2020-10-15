الصين تدعو للاستعداد للحرب والرئيس الصيني يتفقد قاعدة عسكرية

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تفقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، قاعدة عسكرية تتبع لقوات مشاة البحرية الصينية في مدينة تشاوتشو بمقاطعة "قوانغدونغ" الجنوبية، ودعا قوات بلاده إلى الاستعداد للحرب.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن طلب شي من الجنود الحفاظ على حالة التأهب القصوى، ووضع كل تفكيرهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب.

وأشارت الوكالة إلى أن الغرض الرئيسي من زيارة شي إلى المقاطعة الصينية، يتمثل في إلقاء خطاب يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الأربعين لمنطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة، التي تأسست عام 1980 لجذب رأس المال الأجنبي ولعبت دورا حيويا في مساعدة الاقتصاد الصيني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تركيز سلاح البحرية الصيني على "الاستعداد للحرب والقدرات القتالية" والاحتفاظ بأعلى مستويات الاستعداد، مؤكدا على أهمية "التزام سلاح المشاة البحرية بالتدريب الموجه للقتال، وأن يعزز التدريب الموجه نحو إنجاز المهام، والمصمم لتلبية الاحتياجات المحددة وتدريبات قوة مقابل قوة".

ولفت إلى أن التصميم الاستراتيجي ينبغي أن يتناسب مع استراتيجيات الصين فيما يتعلق بالتنمية الوطنية والأمن والجيش، والترتيبات الاستراتيجية للدفاع الوطني والجيش الحديثين، إلى جانب بناء أنظمة العمليات المشتركة وتحول البحرية نحو تطور جذري.

وطالب ببذل المزيد من الجهود لتحديد هدف واتجاه مسار وبؤرة تركيز سلاح المشاة التابع للقوات البحرية، مشيرا إلى أهمية الابتكارات ونظريات القتال بالإضافة إلى أنماط التدريب وتشكيلات قوات المهام في البحرية الصينية، بهدف زيادة القدرات القتالية في القوى البحرية.