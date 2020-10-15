الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أخيراً وبعد انتظار طويل قامت قناة ATV بالإعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 المسلسل التاريخي القوي الذي استطاع أن يحصد شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم كما أنه مسلسل تاريخي ممتع حيث تدور قصته حول تأسيس الدولة التي كانت آخر خلافة.

وأعلن «محمد بوزداغ» منتج ومؤلف المسلسل قيامة عثمان، أنه من المخطط أن يستمر المسلسل إلى 7 أجزاء متتالية، على عكس مسلسل «قيامة أرطغرل» الذى استمر إلى

5 اجزاء فقط، مما يعنى أنه لازال أمامنا الكثير مع مسلسل قيامة عثمان والاستمتاع مع هذا العمل التاريخي.

لمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثانى.

وتصدرت قيامة عثمان الموسم الثاني ١ محركات البحث مؤخرُا، ومن المتوقع عرض هذه الحلقة التي تُعد أول حلقات الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان في شهر سبتمبر المقبل كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل،

ويعتبر المسلسل درامياً وتاريخياً بدأ عرضه في 20 نوفمبر الماضي للعام 2019، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطل المسلسل هو الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، والممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونمز، وغيرهم، ويتم عرض المسلسل على قناة ATV بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، وهو تتمة للمسلسل التاريخي قيامة أرطغرل التي إنتهى عرضها في التاسع والعشرين من مايو العام الماضي 2019.

موعد عرض المسلسل التركي المؤسس عثمان على قناة اليرموك

يُعرض المسلسل كل يوم يوم خميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة .

ويُعاد يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا .

معلومات عن قناة اليرموك الفضائية

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية .

تأسست هذه القناة في عام 2012 .

يتم بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات .

تعرض قناة اليرموك العديد من المسلسلات التركية مثل مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الثاني والمسلسل التركي السلطان عبد الحميد الجزء الرابع .