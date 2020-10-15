محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال محافظ محافظة شبوة (شرقي اليمن)، محمد صالح بن عديو، الخميس 15 اكتوبر/تشرين الأول، إنه يمتلك أدلة تثبت تورط الإماراتيين في أعمال تخريبية بالمحافظة، سيتم الكشف عنها قريبا.

وأوضح "بن عديو"، أن "تواجد الإماراتيين في منشأة بلحاف هو في الحقيقة وكر للتآمر والتجسس وزرع الفتنة بين الشبوانيين ودفع الدراهم للمرتزقة لتنفيذ عمليات قتل وتفجير لقوات الجيش والأمن".

وذكر المحافظ في لقاء مفتوح مع عدد من مواطني شبوة (وفق مصدر مقرب منه تحدث، اليوم لوسائل اعلامية) ان "التواجد الإماراتي في بلحاف تتكشف خططه ونواياه يوما بعد يوم".

وتابع: "لدينا أدلة ربما نفرج عن بعضها للإعلام قريبا، والبعض الآخر سنحتفظ بها خشية أن تحدث فتنة بين أبناء المحافظة نتيجة تورط البعض منهم ضد البعض الآخر".

وكانت قوات الجيش الوطني قد طردت مليشيا الانتقالي والنخبة الشبوانية الموالية للامارات من المحافظة اواخر اغسطس 2019، الا ان القوات الاماراتية ما تزال تسيطر على ميناء بلحاف لتصدير الغاز وحولته الى ثكنة عسكرية.

وقبل يومين، طالب محافظ شبوة من الامارات مغادرة منشأة بلحاف، فيما دعا مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي الى المقاومة لطردها من المنشأة.