السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثانى تحركات وتحالفات مريبة تقودها قطر مع وزارة الدفاع البريطانية .. هل تقلب الأوضاع في الخليج محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً مأرب.. جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لقسم المحاسبة صندوق النقد الدولي يكشف عن أرقام مفزعة عن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا لماذا رفض زيدان طلب هازارد ؟ وكالة واس السعودية تكشف عن حدث تاريخي في المملكة لأول مرة شابة تدمر زفاف صديقتها ليلة دخلتها وتبعث لها رسالة تخر بعدها منهارة شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المليشيات
قال محافظ محافظة شبوة (شرقي اليمن)، محمد صالح بن عديو، الخميس 15 اكتوبر/تشرين الأول، إنه يمتلك أدلة تثبت تورط الإماراتيين في أعمال تخريبية بالمحافظة، سيتم الكشف عنها قريبا.
وأوضح "بن عديو"، أن "تواجد الإماراتيين في منشأة بلحاف هو في الحقيقة وكر للتآمر والتجسس وزرع الفتنة بين الشبوانيين ودفع الدراهم للمرتزقة لتنفيذ عمليات قتل وتفجير لقوات الجيش والأمن".
وذكر المحافظ في لقاء مفتوح مع عدد من مواطني شبوة (وفق مصدر مقرب منه تحدث، اليوم لوسائل اعلامية) ان "التواجد الإماراتي في بلحاف تتكشف خططه ونواياه يوما بعد يوم".
وتابع: "لدينا أدلة ربما نفرج عن بعضها للإعلام قريبا، والبعض الآخر سنحتفظ بها خشية أن تحدث فتنة بين أبناء المحافظة نتيجة تورط البعض منهم ضد البعض الآخر".
وكانت قوات الجيش الوطني قد طردت مليشيا الانتقالي والنخبة الشبوانية الموالية للامارات من المحافظة اواخر اغسطس 2019، الا ان القوات الاماراتية ما تزال تسيطر على ميناء بلحاف لتصدير الغاز وحولته الى ثكنة عسكرية.
وقبل يومين، طالب محافظ شبوة من الامارات مغادرة منشأة بلحاف، فيما دعا مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي الى المقاومة لطردها من المنشأة.