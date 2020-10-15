مأرب.. جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لقسم المحاسبة

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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احتفلت جامعة إقليم سبأ بمدينة مأرب بتخرج الدفعة الاولى من طلاب قسم المحاسبة التابعة لكلية العلوم الادارية وعددهم 109 طالب وطالبة ، تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 57 لثورة 14 اكتوبر المجيدة

وفي الحفل هنأ عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور عبدالناصر سودان الخريجين بهذه المناسبة، مشيرا الى اهمية هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 57 لثورة 14 اكتوبر المجيدة.

وحثهم على الاستمرار في تطوير ومهاراتهم بما يمكنهم من الريادة في سوق العمل وتعتبر الدفعة الأولى تخرجت في التخصص من جامعة إقليم سبأ التي أنشئت بقرار جمهوري منتصف نوفمبر في العام 2016م