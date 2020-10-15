آخر الاخبار

السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثانى تحركات وتحالفات مريبة تقودها قطر مع وزارة الدفاع البريطانية .. هل تقلب الأوضاع في الخليج محافظ شبوة ”بن عديو“ يهدد الامارات بوثائق وأدلة ”خطيرة“ سيكشف عنها قريباً مأرب.. جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لقسم المحاسبة صندوق النقد الدولي يكشف عن أرقام مفزعة عن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا لماذا رفض زيدان طلب هازارد ؟ وكالة واس السعودية تكشف عن حدث تاريخي في المملكة لأول مرة شابة تدمر زفاف صديقتها ليلة دخلتها وتبعث لها رسالة تخر بعدها منهارة شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المليشيات

صندوق النقد الدولي يكشف عن أرقام مفزعة عن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 223

حذر صندوق النقد الدولي من الخسارة التراكمية لأزمة كورونا في السنوات القادمة، وتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الأربعاء: "أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمئة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج".

وأشاد الصندوق بالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لخطط التحفيز التي خففت من التأثير من أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، وحذر من أن الإلغاء المبكر لحزم الدعم قد يكون لذلك تداعيات كارثية على جهود التعافي.

ودعت مديرة الصندوق إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية "لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش".

 
إقراء أيضاً
السعودية تبدأ بتصنيع أجزاء من أحدث طائرات بريطانيا التايفون
تعرف على سعر الدولار والسعودي بعد تحرك البنك المركزي بعدن
أردوغان يفاجئ كل خصومة بتحرك قوي شرق المتوسط
أشهر عصابة خطيرة في الخليج كانت تستهدف عملاء البنوك تسقط بكل عناصرها
لماذا ألغت قبرص برنامج الجوزات الذهبية ؟
ولادة أكبر بنك في الشرق الأوسط في السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس