وكالة واس السعودية تكشف عن حدث تاريخي في المملكة لأول مرة

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حدثًا لأول مرة في تاريخها متعلق بالمرأة السعودية.

وذكرت قناة "العربية" أن 51 من ملازمات التحقيق بدأت مباشرة أعمالهن بالنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

وبحسب التقرير ستباشر ملازمات التحقيق النظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات.

وأوضح النائب العام بالسعودية أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وتتمتع الملازمات بحصانة نيابية خلال عملهن في 13 فرع في مناطق المملكة ، وتم تعيين الخمسة الأوائل منهن بحسب رغبتهن دعمًا لدور المرأة .

وبدورها أفادت ملازمة التحقيق في النيابة العامة أفنان الذويبي: " إنها باشرت التحقيق مع بعض السجينات حول قضايا المخدرات والإعتداء على المال أو العرض ، والرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات"

كما بيًنت ملازمة التحقيق في النيابة العامة ندى الجهني أن هناك اهتمام بدورهن في قضايا المرأة والأسرة والصلح الجنائي ، بجانب عملهن في شؤون السجينات لإبداء الآراء فيهن ، والرقابة عليهن والرعاية والتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد .

وكان النائب العام بالسعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد خلال لقاء أعضاء النيابة العامة ملازمات التحقيق المعيّنات حديثًا في وقت سابق على أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن الملك سلمان وولي العهده، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي.