شابة تدمر زفاف صديقتها ليلة دخلتها وتبعث لها رسالة تخر بعدها منهارة

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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دمّرت صديقة إنجليزية، زفاف صديقتها البالغة 29 عامًا؛ لغيرتها الشديدة منها، إذ أحرقت منزل الزوجية الخاص بصديقتها وأخبرتها يوم الزفاف بالأمر.

وكانت الصديقتين مع بعضهما دائمًا في تجهيزات حفل الزفاف، حتى جاء هذا اليوم وأرسلت الفتاة رسالة إلى صديقتها تُخبرها فيها أنها أحرقت منزل الزوجية الخاص بها بعد أن مسحت الأرضية بالسولار بدلا من المنظفات والمعطرات.

وأخبرتها في الرسالة، أنها كانت لطالما تغار منها، لأنها تستولى على كل الفرص الجيدة، حتى الرجل التي كانت تحبه رفض الزواج منها لأنها يُحبها الضحية ويريد الزواج منها.

وسقطت الفتاة في حفل الزفاف من هول الصدمة، وأصيبت بصدمة عصبية وأخبرت والدتها بما كتبته صديقتها في الرسالة وأنها أكدت بأنها لن تجعلها تهنأ بحياتها الزوجية