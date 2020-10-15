شابة تدمر زفاف صديقتها ليلة دخلتها وتبعث لها رسالة تخر بعدها منهارة شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المليشيات الإمارات تهدد قوات الحكومة اليمنية وتجبرها على الإنسحاب صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين تشمل الافراج عن 5 صحفيين.. تعرف عليهم بدء أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين والطائرات تصل صنعاء وسيئون ومطار أبها «صور» ”رويترز“ تكشف موعد وصول الفريق الأمم المتحدة لصيانة ناقلة ”صافر“.. ماهو الاتفاق الذي بموجبه سمح الحوثي بصيانتها؟ إيران تعلن عزمها بيع صفقات سلاح لـ5 دول عربية من بينها اليمن الإدارة الامريكية تطالب السعودية رسميا بأخطر خطوة في تاريخها السياسي أردوغان يحسم الجدل ويكشف عن مفاجئة بخصوص الانتصارات في أذربيجان فنانة شهيرة تصرخ أمر بأسوأ مرحلة في حياتي
دمّرت صديقة إنجليزية، زفاف صديقتها البالغة 29 عامًا؛ لغيرتها الشديدة منها، إذ أحرقت منزل الزوجية الخاص بصديقتها وأخبرتها يوم الزفاف بالأمر.
وكانت الصديقتين مع بعضهما دائمًا في تجهيزات حفل الزفاف، حتى جاء هذا اليوم وأرسلت الفتاة رسالة إلى صديقتها تُخبرها فيها أنها أحرقت منزل الزوجية الخاص بها بعد أن مسحت الأرضية بالسولار بدلا من المنظفات والمعطرات.
وأخبرتها في الرسالة، أنها كانت لطالما تغار منها، لأنها تستولى على كل الفرص الجيدة، حتى الرجل التي كانت تحبه رفض الزواج منها لأنها يُحبها الضحية ويريد الزواج منها.
وسقطت الفتاة في حفل الزفاف من هول الصدمة، وأصيبت بصدمة عصبية وأخبرت والدتها بما كتبته صديقتها في الرسالة وأنها أكدت بأنها لن تجعلها تهنأ بحياتها الزوجية