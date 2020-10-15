شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المليشيات

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تداول ناشطون صورا لاسرى مليشيات الحوثي المفرج عنهم اليوم الخميس واخرى للاسرى والمختطفين التابعين للحكومة الشرعية.

ويظهر في الصورة الاولى اسرى حوثيين ينزلون من على متن طائرة الصليب الاحمر بمطار صنعاء وهم بكامل صحتهم.

فيما يظهر في الصورة الثانية اسرى ومختطفون كانوا في سجون الحوثيين اثناء نزولهم من سلم الطائرة بمطار سيئون يحملون العكازات.

وتشير الصورتان- ارفقهما مأرب برس مع هذا الخبر- الى المعاملة المختلفة للمفرج عنهم من قبل الحوثيين والشرعية.

كما تؤكد تعرض المختطفين في سجون المليشيات للتعذيب والضرب، فيما اسرى الحوثيين يتلقون المعاملة الجيدة وهم كانوا اسرى حرب لدى الحكومة الشرعية.