شابة تدمر زفاف صديقتها ليلة دخلتها وتبعث لها رسالة تخر بعدها منهارة شاهد: صور تشعل مواقع التواصل للمفرج عنهم من قبل الشرعية والحوثيين وتكشف قبح المليشيات الإمارات تهدد قوات الحكومة اليمنية وتجبرها على الإنسحاب صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين تشمل الافراج عن 5 صحفيين.. تعرف عليهم بدء أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين والطائرات تصل صنعاء وسيئون ومطار أبها «صور» ”رويترز“ تكشف موعد وصول الفريق الأمم المتحدة لصيانة ناقلة ”صافر“.. ماهو الاتفاق الذي بموجبه سمح الحوثي بصيانتها؟ إيران تعلن عزمها بيع صفقات سلاح لـ5 دول عربية من بينها اليمن الإدارة الامريكية تطالب السعودية رسميا بأخطر خطوة في تاريخها السياسي أردوغان يحسم الجدل ويكشف عن مفاجئة بخصوص الانتصارات في أذربيجان فنانة شهيرة تصرخ أمر بأسوأ مرحلة في حياتي
تداول ناشطون صورا لاسرى مليشيات الحوثي المفرج عنهم اليوم الخميس واخرى للاسرى والمختطفين التابعين للحكومة الشرعية.
ويظهر في الصورة الاولى اسرى حوثيين ينزلون من على متن طائرة الصليب الاحمر بمطار صنعاء وهم بكامل صحتهم.
فيما يظهر في الصورة الثانية اسرى ومختطفون كانوا في سجون الحوثيين اثناء نزولهم من سلم الطائرة بمطار سيئون يحملون العكازات.
وتشير الصورتان- ارفقهما مأرب برس مع هذا الخبر- الى المعاملة المختلفة للمفرج عنهم من قبل الحوثيين والشرعية.
كما تؤكد تعرض المختطفين في سجون المليشيات للتعذيب والضرب، فيما اسرى الحوثيين يتلقون المعاملة الجيدة وهم كانوا اسرى حرب لدى الحكومة الشرعية.