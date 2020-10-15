عاجل: صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين تشمل الافراج عن 5 صحفيين.. تعرف عليهم

الخميس 15 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كشف مسؤول يمني، اليوم الخميس، ان صفقة تبادل الاسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين ،التي بدأت اليوم تشمل الإفراج عن خمسة من الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثيين.

وقال وكيل وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية محمد قيزان، في تغريدة على "تويتر"، إن "صفقة تبادل الأسرى اليوم ستشمل خمسة صحفيين هم، هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم عبدالرحمن الشهاب وعصام أمين بالغيث وحسن عناب" (مختطفون منذ نحو 6 سنوات).

وأكد قيزان أن "هناك جهود كبيرة تبذل للإفراج عن الـ 4 الصحفيين الآخرين الذين رفض الحوثيون إطلاق سراحهم ضمن صفقة اليوم"، حسب قوله.

في هذا السياق قال رئيس لجنة الاسرى والمختطفين هادي هيج إن الزملاء الصحفيين المختطفين سيكونون ضمن الدفعة الثانية والمقرر ان تصل الى سيئون في وقت لاحق اليوم .

وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليمنية ماجد فضائل، قال في تغريدة على "تويتر"، مساء الأربعاء، إن حكومته عملت على إدراج عدد من الصحفيين في مفاوضات إطلاق الأسرى.

وأضاف "لن يهدأ لنا بال حتى اطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن والمتبقي من الصحفيين".

وبدأت اليوم المرحلة الأولى من عملية التبادل حيث شملت 480 أسيرا حوثيا مقابل و250 تابعين للحكومة، في حين ستتم عملية تبادل الدفعة الثانية غدا الجمعة بالإفراج عن 200 أسير حوثي مقابل 251 أسيرا من المقاومة الجنوبية وسيتم نقلهم عبر مطاري صنعاء وعدن.