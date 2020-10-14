فنانة شهيرة تصرخ أمر بأسوأ مرحلة في حياتي

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فقدت الفنانة منة فضالي تماسكها بعد تعرض والدتها لوعكة صحية حادة، وشاركت جمهورها منشورا حزينا، أكدت فيه أنها تتلقى الضربات من كل جهة، ولم تجد من يدافع عنها لأن والدتها هي التي كانت تقوم بهذا الدور طوال حياتها، وقالت إنها تمر بأسوأ مرحلة في حياتها ولكنها لا زالت تتمسك بالأمل.
منة نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام صورة لها برفقة والدتها وعلقت عليها بشكوى حزينة قائلة: أنا طول عمرى مفيش حد وقف جنبى ولا استحملنى ولا شالنى فى أزماتى ولا حبنى غير أمى.. كلهم وقت مؤقت وبس وهفضل كده لحد ما أموت.. معنديش أغلى منها فى الدنيا ربنا يشفيكى ويخف من عليكى ويطولى بعمرك.
أضافت: أنا من غيرك والله ولا حاجة.. ويجعل يومى قبل يومك.. شكرا للناس اللى سألت وآسفة إنى مبردش على حد.. الضربات وراء بعض من كل حتة.. ربنا اللى يعلم بالواحد.. للأسف بمر بأسوء مرحلة فى حياتى بس ربنا كبير.
وردا على انتقادات ظهورها الأخير في عدة مقاطع ضاحكة أثناء الترويج لفيلمها الجديد "زنزانة 7" قالت:" مش معنى إنى بضحك أو بنزل صور أكون مبسوطة بالعكس أحيانا الواحد بيعمل كل حاجة عكس علشان محدش يشمت.. فى الآخر أقول الحمد لله.
حزن منة فضالي دفع عدد كبير من نجوم الفن لدعمها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل وتمني أن تتجاوز منة أزماتها، ومن بينهم روجينا ونيكولا معوض، وانجي شرف، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، عبير صبري، وريم البارودي وسوزان نجم الدين، وميرهان حسين.