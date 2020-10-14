الكشف عن تفاصيل ”صفقة أمريكية ـ حوثية خطيرة“ تم تنفيذها اليوم

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن جماعة الحوثي أفرجت، اليوم الأربعاء 14 اكتوبر/تشرين الأول، عن رهينتين أميركيتين ضمن صفقة للإفراج عن 200 مسلح حوثي.

ونقلت الصحيفة عن نائب مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي كاش باتيل، قوله إن الصفقة ضمنت الحرية لساندرا لولي، العاملة الإنسانية الأمريكية التي احتجزتها الحوثيون كرهائن منذ حوالي ثلاث سنوات، وميكائيل جيدادا ، رجل الأعمال الأمريكي الذي احتجز لمدة عام تقريبًا. على الصفقة.

ووفق الصحيفة، فإن الاتفاقية تضمنت أيضًا إعادة رفات بلال فطين، وهو أمريكي ثالث كان الحوثيون يحتجزونه، ويبدو أنه توفي في اليمن، وتم نقل الرهائن عبر طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيون لم يقدموا معلومات محددة عن الأمريكيين الثلاثة، لكنهم قالوا إنهم كانوا يعملون بشكل عاجل" لتأمين الصفقة لأن صحة السيدة لولي كانت في حالة تدهور".

كما تضمنت الصفقة إيصال مساعدات طبية لليمن بحسب الصحيفة.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين، قولهم إنه بموجب الاتفاق، وافق قادة الحوثيين على إطلاق سراح الأمريكيين إذا سمحت السعودية وحلفاؤها لأكثر من 200 من الموالين للحوثيين بمغادرة عمان والعودة إلى اليمن، حيث يسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على الرحلات الجوية من وإلى اليمن.

في وقت سابق من هذا الخريف، دعا الاتفاق إلى إطلاق سراح حوالي 100 من الموالين للحوثيين، لكن المسؤولين السعوديين قالوا إن الحوثيين زادوا من مطالبهم في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: "تم نقل معظم المقاتلين الحوثيين إلى عمان قبل عدة سنوات لتلقي الرعاية الطبية كجزء من بادرة حسن نية برعاية الأمم المتحدة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بهدف إطلاق محادثات السلام. بمجرد وصولهم إلى عمان، منعتهم السعودية من العودة".

وأشارت إلى أنه "تم التفاوض على صفقة إطلاق سراح الأمريكيين بالتوازي مع تبادل الأسرى الأوسع نطاقا المعلن عنه سابقا والذي رتبته الأمم المتحدة".

ووافقت الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الشهر الماضي على إطلاق سراح 681 مقاتلا حوثيا مقابل 400 شخص احتجزهم الحوثيون، بينهم أربعة جنود سعوديين. الصفقة الأخيرة - التي أبقيتها عائلات الأمريكيين والحكومة الأمريكية عن أعين الجمهور بينما كان المسؤولون يحاولون تأمين حريتهم - بعيدة عن ذلك.

وقال مسؤول سعودي للصحيفة الأمريكية: "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة للسعودية لأن الحوثيين يواصلون استهداف أراضي المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ، وهم يرفضون مقترحات مبعوث الأمم المتحدة".

واضاف: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الجهود السعودية في اليمن لتحقيق السلام ودعم حلفائنا في أمريكا في إطلاق سراح الأمريكيين. نحن بحاجة لدعم السلام من زوايا مختلفة ".

وقال مسؤولون سعوديون إنهم قلقون بشكل خاص من إعادة عشرات المقاتلين الحوثيين إلى اليمن، وقالوا إنهم تلقوا تدريبات متخصصة في إيران على الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقالت الصحيفة إن "المسؤولين السعوديون دعموا الاتفاق على مضض، وقالوا إنه سيسمح لعشرات المقاتلين الحوثيين المدربين على طائرات مسيرة وصواريخ متطورة بالعودة إلى منطقة القتال".

ونقلت الصحيفة عن باتيل قوله "إن الولايات المتحدة عملت على ضمان أن عودة الحوثيين إلى اليمن لا تشكل خطرا كبيرا".

وأضاف باتيل أن "الولايات المتحدة تأكدت من أن الحوثيين الذين عادوا إلى اليمن ليسوا على أي قوائم إرهابية أمريكية". مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منعت عودة بعض الحوثيين الذين أرادت الجماعة العودة لأنهم اعتبروا خطرا كبيرا.

واردف: "كان لدينا فرق على الأرض في كلا الموقعين [اليمن وسلطنة عمان] للتأكد من إجراء فحص مناسب للأشخاص العائدين وأن بيان الشحن قد تم فحصه حتى نتمكن من ضمان عدم تقديم أي مساعدات مميتة للسعوديين" مستدركًا بالقول: "لم تتم إعادة أي إرهابي معروف".

وعمل البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية بقيادة روجر كارستينز ، المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، على الاتفاقية.

وتأتي الصفقة وسط جدل متجدد في إدارة ترامب حول ما إذا كان سيتم إدراج مقاتلي الحوثي رسميًا على أنهم منظمة إرهابية.

واشارت الصحيفة إلى سعي بعض مسؤولي ترامب مرارًا إلى وضع الحوثيين على القائمة إلى جانب القاعدة والدولة الإسلامية وحزب الله.

وقد أوقفت الإدارة اتخاذ هذه الخطوة بسبب مخاوف من أنها قد تعرض للخطر وصول المساعدات إلى اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل تأمين الحرية للأمريكيين الذين يحتجزهم خصوم في الخارج أولوية، في فيديو حملته تم بثه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأخير.

وقالت الصحيفة، إن اليمن أثبت أنه مكان صعب بشكل خاص للعمليات العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وبعد أيام من توليه الرئاسة ، أذن ترامب بشن غارة استهدفت مسلحي القاعدة في اليمن أسفرت عن مقتل 14 مقاتلاً ، لكنها أدت أيضًا إلى مقتل أحد أفراد البحرية الخاصة .

قال مسؤولو إدارة ترامب إن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات للجماعات التي تحتجز الأمريكيين كرهائن خوفًا من أنها ستشجع الآخرين على تبني التكتيك لمحاولة ابتزاز الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة بين الحوثيين والسعودية يتضمن أكبر اتفاق معروف للسماح للخصوم المسلحين للولايات المتحدة وحلفائها بالعودة إلى منطقة نزاع نشطة.

واشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما عملت مع عُمان والمملكة العربية السعودية لتأمين إطلاق سراح العديد من الأمريكيين المحتجزين لدى الحوثيين.

في عام 2015، التقى مسؤول كبير في وزارة الخارجية سرًا بقادة الحوثيين وطلب منهم إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لدى الجماعة. وفي عام 2016، أطلق مقاتلو الحوثي سراح اثنين من الأمريكيين في صفقة سمحت لليمنيين المصابين في غارة جوية سعودية بالسفر من اليمن إلى عمان لتلقي العلاج الطبي.