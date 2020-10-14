مصرع قيادي حوثي رفيع بمعارك في الجوف.. هو ضابط ارتباط بلجنة الانتشار RCC

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء 14 اكتوبر/تشرين الأول، مقتل قائد عسكري رفيع بمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت المليشيا ان العميد أحمد جابر المطري قتل في اشتباكات مع القوات الحكومية، دون مزيد من التفاصيل، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعه في الجوف.

والمطري وهو عملياً قائد لواء قوات خاصة للحوثيين، وضابط رفيع في فريق ارتباط الميليشيا لدى لجنة إعادة الانتشار الأممية RCC في الحديدة.

وكانت الوحدة التابعة للميليشيا التي يقودها المطري تقاتل في الساحل الغربي وقبل شهور نقلت إلى محافظة الجوف مع اشتداد المعارك هناك.