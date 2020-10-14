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سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة ..شاهد

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أقدمت سيدة على إفساد حفل زفاف زوجها من امرأة أخرى، وذلك بعد اقتحامها هي وطفلها الرضيع مراسم الزفاف.

تفصيلا، اقتحمت سيدة تحمل على ظهرها طفل حفل زفاف، وكان العروسين يقفان على المنصة لاكتمال مراسم عقد القران، وحلت الصدمة على الزوج الذي ارتسمت على وجهه علامات الصدمة.

قامت المرأة التي كانت تحمل طفلها الرضيع على ظهرها ، بمواجهة زوجها أمام جميع المتفرجين الذين حضروا حفل الزفاف، وهو مهتز بشكل واضح ويتجنب المواجهة بينما تظل العروس مصدومة، وقالت السيدة :"هذا العرس لا يمكن أن يستمر ، هذا الرجل هنا هو زوجي ، هذا طفلنا .. ولم نطلق بعد ، ولم نفترق".

قرر والد العروس إيقاف الزفاف مؤقتًا بعد اعتراض الزوجة الأولى على زفاف الزوجين

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