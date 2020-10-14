تحذير عاجل من الجوازات السعودية إلى المواطنين والوافدين مخيف جدا ما لا تعرفه النساء عن اضرار المكياج قرار وزاري جديد في السعودية يصدم الوافدين ويبهج السعوديين مصرع قيادي حوثي رفيع بمعارك في الجوف.. هو ضابط ارتباط بلجنة الانتشار RCC سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة ..شاهد رسالة عاطفية الى النجم كريستيانو رونالدو من والدته حول حربه القادمة مسؤول في الرئاسة: تسمية أعضاء الحكومة الجديدة مرهون بعودة ”معين“ و”البركاني“ الى عدن تعرف على سعر الدولار والسعودي بعد تحرك البنك المركزي بعدن مصادر روسية : السعودية تقود حربًا شرسةً ضد تركيا السعودية تشهد أضخم عملية بيع في العالم لصقر صغير نادر وفريد
أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن.
شراء الدولار 825
بيع الدولار 827
شراء السعودي 216.80
بيع السعودي 217.50
وقبل يومين اتفق البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، مع شركات الصرافة على البدء في إجراءات التأسيس لشبكة تحويلات مالية موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن الشبكات المحلية السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي للبنك بعدن الأحد، بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بحسب بيان للبنك نشره على صفحته في فيسبوك.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.