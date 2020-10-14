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تعرف على سعر الدولار والسعودي بعد تحرك البنك المركزي بعدن

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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 أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

شراء الدولار 825

بيع الدولار 827

شراء السعودي 216.80

بيع السعودي 217.50

وقبل يومين اتفق البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، مع شركات الصرافة على البدء في إجراءات التأسيس لشبكة تحويلات مالية موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن الشبكات المحلية السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي للبنك بعدن الأحد، بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بحسب بيان للبنك نشره على صفحته في فيسبوك.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.

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