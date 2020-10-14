انتخاب قيادة لفرع الائتلاف الجنوبي في سقطرى.. الأسماء

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عقدت اللجنة التحضيرية لفرع الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم الأربعاء، المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع الائتلاف بمحافظة سقطرى تزامناً مع الذكرى ال58 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ57 لثورة الـ14 اكتوبر المجيدتين.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، القى مدير عام مديرية حديبوه، أمجد محمد ثاني كلمة هنأ من خلالها القيادة السياسية بقيادة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ رمزي محروس بمناسبة أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

كما رحب ثاني بانعقاد مؤتمر فرع الائتلاف الوطني الجنوبي في المحافظة باعتباره جزء فاعل من المكونات الجنوبية الوطنية متمنيا لهم كل التوفيق في مسيرتهم الوطنية.

من جانبه رحب رئيس اللجنة التأسيسية للائتلاف أحمد جمعان بالحضور، ناقلا لهم تحيات قيادة الائتلاف برئاسة الشيخ احمد صالح العيسي ، معربا عن اعتزازه بانعقاد المؤتمر التأسيسي لفرع الائتلاف بالمحافظة.

وأوضح جمعان بأن الائتلاف يضم أكثر من ثلاثة عشر مكونا تمثل كافة أطياف العمل السياسي في جنوب اليمن و المؤمنة بالشراكة والديمقراطية واستعادة الدولة وشرعيتها والتأسيس لحاضر ومستقبل اليمن الاتحادي الجديد مؤكدا على عدالة القضية الجنوبية ورفض الإساءة لها بادعاء الوصاية عليها من أي طرف كان كما نرفض التخوين والأحكام المسبقة علي الآخرين.

وجدد جمعان رفض الائتلاف المطلق لكل المشاريع التي تعمل على تفتيت الجنوب والنسيج الوطني، وكل ما من شأنه الإضرار بالوطن ونشر العنف والفوضى.

وفي ختام المؤتمر أقر المشاركون انتخاب احمد جمعان رئيسا للائتلاف بالتزكية، واحمد عبدالله الجدمهي نائبا ، وعمر احمد باحارث امين السر، وسعيد عامر احمد مسئولا للدائرة السياسية، وشفيق محمد بن عليان للدائرة التنظيمية، وأحمد عيسى الرميلي مسئول الدائرة الإعلامية، وافراح سعيد احمد مسئولة دائرة المراة، وصالح سعيد السومحي مسئول دائرة الشباب، و مازن سعيد باحقيبة مسئول دائرة العلاقات، وسالمين سالم بدأهن مسئول التوجيه والإرشاد، وخاتم محمد الرامهي مسئول دائرة الفروع والمحليات، وعضوية كل من عمر علي عمر وسعد عبدالله فرجهي واسماعيل محمد احمد ومبارك سليمان عجمهي، كما تم تزكية عيسى احمد رقابه مسئول الرقابة والتفتيش.