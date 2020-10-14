عاجل:التربية تعلن نتائج الشهادة الأساسية وتنشر أسماء أوائل الجمهورية

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء ،اليوم الاربعاء، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٦٩ر٨٢ بالمائة .

وقالت الوازارة ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الشهادة الأساسية ٢٦٤ ألفا و١٩٣ طالباً وطالبة حضر الإختبار ٢٤٩ ألفا و٥٦٢ طالبا وطالبة وتغيب عن الاختبار ١٤ ألفا و٦٣١ طالبا وطالبة، نجح في الإختبار ٢٠٦ آلاف و٣٦٢ طالبا وطالبة، ورسب ٤٣ ألفا و٢٠٠ طالبا وطالبة .

ويمكن لطلاب الشهادة الأساسية الحصول على نتائجهم ابتداء من يوم غد الخميس عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو عبر الإتصال أو إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.