إطلاق سراح زوجة زعيم عربي من السجن بعد تدهور صحتها انتخاب قيادة لفرع الائتلاف الجنوبي في سقطرى.. الأسماء عاجل:التربية تعلن نتائج الشهادة الأساسية وتنشر أسماء أوائل الجمهورية تراجع جديد للريال اليمني امام الدولار والسعودي «أسعار الصرف الآن» بحكم من المحكمة.. هذه عقوبة مشجع انجليزي وصف محمد صلاح بالإرهابي طائرة وصلت صنعاء استعدادا للتوجه الى مأرب واتهام حوثي للشرعية حوار استراتيجي امريكي سعودي في واشنطن وفاة أحد أشهر الممثلين في مصر يوم لا ينسى في عدن واغنية ثورية جسدت ملحمة بطولية حدثت في كريتر مصرع قيادات بارزة للمليشيات الحوثية في معارك الدريهمي وسط تكتيم إعلامي وهذه أسمائهم
أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء ،اليوم الاربعاء، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٦٩ر٨٢ بالمائة .
وقالت الوازارة ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الشهادة الأساسية ٢٦٤ ألفا و١٩٣ طالباً وطالبة حضر الإختبار ٢٤٩ ألفا و٥٦٢ طالبا وطالبة وتغيب عن الاختبار ١٤ ألفا و٦٣١ طالبا وطالبة، نجح في الإختبار ٢٠٦ آلاف و٣٦٢ طالبا وطالبة، ورسب ٤٣ ألفا و٢٠٠ طالبا وطالبة .
ويمكن لطلاب الشهادة الأساسية الحصول على نتائجهم ابتداء من يوم غد الخميس عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو عبر الإتصال أو إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.