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تراجع جديد للريال اليمني امام الدولار والسعودي «أسعار الصرف الآن»

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء 14 أكتوبر:

- في صنعاء

 شراء الدولار 614

بيع الدولار 616

شراء السعودي 161.80

بيع السعودي 162.10

-في عدن

 شراء الدولار 825

بيع الدولار 827

شراء السعودي 216.80

بيع السعودي 217.50

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