إطلاق سراح زوجة زعيم عربي من السجن بعد تدهور صحتها انتخاب قيادة لفرع الائتلاف الجنوبي في سقطرى.. الأسماء عاجل:التربية تعلن نتائج الشهادة الأساسية وتنشر أسماء أوائل الجمهورية تراجع جديد للريال اليمني امام الدولار والسعودي «أسعار الصرف الآن» بحكم من المحكمة.. هذه عقوبة مشجع انجليزي وصف محمد صلاح بالإرهابي طائرة وصلت صنعاء استعدادا للتوجه الى مأرب واتهام حوثي للشرعية حوار استراتيجي امريكي سعودي في واشنطن وفاة أحد أشهر الممثلين في مصر يوم لا ينسى في عدن واغنية ثورية جسدت ملحمة بطولية حدثت في كريتر مصرع قيادات بارزة للمليشيات الحوثية في معارك الدريهمي وسط تكتيم إعلامي وهذه أسمائهم
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء 14 أكتوبر:
- في صنعاء
شراء الدولار 614
بيع الدولار 616
شراء السعودي 161.80
بيع السعودي 162.10
-في عدن
شراء الدولار 825
بيع الدولار 827
شراء السعودي 216.80
بيع السعودي 217.50