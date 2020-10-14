طائرة وصلت صنعاء استعدادا للتوجه الى مأرب واتهام حوثي للشرعية

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وصلت اليوم الاربعاء، طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مطار صنعاء قبيل يوم من بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
واستبقت مليشيات الحوثي هذه الخطوة باتهام الحكومة الشرعية وقالت انها غير جاهزة لتنفيذ اتفاق سويسرا الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين.
جاء ذلك في تغريدة لمسؤول ملف الأسرى بالجماعة، عبد القادر المرتضى، قبل يوم من موعد تنفيذ الاتفاق منتصف أكتوبر الجاري.
واتهم المرتضى الحكومة بوضع العراقيل واختلاق الأعذار بهدف إفشال الصفقة، داعيا الأمم المتحدة إلى وضع حد لما وصفه بالتعنت والعبث، حد تعبيره.
ولم يصدر عن الحكومة أي تعقيب حيال اتهامات مليشيا الحوثي، التي تسبق موعد تنفيذ الاتفاق بساعات قليلة.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين ستنفذ في موعدها المحدد يومي الخميس والجمعة القادمين.
وفق المصادر، فإن طائرتين تتبعان الصليب الأحمر ستقلعان يوم الخميس من صنعاء إلى مأرب ومن مأرب الى صنعاء لنقل الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين.
كما ستقلع طائرتان يوم الجمعة من عدن وصنعاء في التوقيت نفسه، لنقل الدفعة الثانية من أسرى الجانبين.
وتتضمن صفقة التبادل ألفا وواحدا وثمانين شخصا، منهم ستمائة من أسرى الحوثيين، وخمسة عشر سعوديا وأربعةُ سودانيين.