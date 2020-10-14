حوار استراتيجي امريكي سعودي في واشنطن

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ينطلق اليوم الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.
ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.
وستركز جلسات الحوار-بحسب الاعلام السعودي- على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.