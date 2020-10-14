الحكومة اليمنية: تعلن عن توافق كبير على مختلف قضايا اتفاق الرياض مع مليشيات الانتقالي

الأربعاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عن تقدم في التوافق على مختلف القضايا الخاصة باتفاق الرياض الموقع مع ملشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

وفي اللقاء، جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الخطوات المتخذة لاستكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتصعيد مليشيا الحوثي المستمر ورفضها لكل جهود السلام.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء سير إجراءات استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ونتائج المشاورات مع مختلف القوى السياسية، ومسار تطبيق الترتيبات الأمنية والعسكرية.

وأكد عبدالملك أن "هناك تقدما في التوافق على مختلف القضايا مع ملشيات المجلس الانتقالي الجنوبي وسط عمل جاد بإشراف من رئيس الجمهورية، وبدعم أخوي صادق من الأشقاء في السعودية لتجاوز بقية التعقيدات".