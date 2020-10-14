الحكومة اليمنية: تعلن عن توافق كبير على مختلف قضايا اتفاق الرياض مع مليشيات الانتقالي حراك دولي واسع لدعم ”الإعلان المشترك“ وإنعاش عملية السلام في اليمن الرئيس هادي: لن نقبل بمشاريع الاستعمار والهيمنة والنفوذ مدير البحث الاستخباراتي في إسرائيل يكشف عن أخطر معلومة حاولت ايران اخفائها عن العرب والعالم مليارديرة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بفستان ثمنه 26 مليون دولار.. تفاصيل الحفل التفاصيل الكاملة لقصة رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون أشهر عصابة خطيرة في الخليج كانت تستهدف عملاء البنوك تسقط بكل عناصرها الفيسبوك يزيل إعلان عن البصل ويربط القضية بالجنس والعري: غباء التكنلوجيا أكثر دولة خليجية تعرض فيها الأزواج للضرب من زوجاتهم .. احصائيات صادمة لتنمر الزوجات إعلامية سعودية شهيرة تكشف عن مواصفات الرجل الذي تبحث عنه للزواج
أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عن تقدم في التوافق على مختلف القضايا الخاصة باتفاق الرياض الموقع مع ملشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.
وفي اللقاء، جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الخطوات المتخذة لاستكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتصعيد مليشيا الحوثي المستمر ورفضها لكل جهود السلام.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء سير إجراءات استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ونتائج المشاورات مع مختلف القوى السياسية، ومسار تطبيق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وأكد عبدالملك أن "هناك تقدما في التوافق على مختلف القضايا مع ملشيات المجلس الانتقالي الجنوبي وسط عمل جاد بإشراف من رئيس الجمهورية، وبدعم أخوي صادق من الأشقاء في السعودية لتجاوز بقية التعقيدات".