مليارديرة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بفستان ثمنه 26 مليون دولار.. تفاصيل الحفل

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مليارديرة لبنانية احتفلت بعيد ميلادها الأربعين في حفلٍ فخم بلغت تكلفته 21.5 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) أنفق نحو 20 مليونا (26 مليون دولار) منها على فستان مرصع بالجواهر.

واستضافت اللبنانية، التي لم يكشف عن اسمها، أمسية ملتزمة بالتباعد الاجتماعي لـ10 من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين بقصرها في ميخاس بإسبانيا، والتي رُبطت عبر اتصال مصور جماعي بـ20 حفلة صغيرة أقيمت في وقت واحد حول العالم، وحضرها إجمالا 150 ضيفا.

لكن ذلك لم يوفر أي نفقات؛ حيث تلقى جميع الضيوف في الحفلات الأساسية والمقامة عن بُعد هدايا فخمة، ودفعت فتاة عيد الميلاد تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف نيابة عن المضيفين.

كما ارتدت المليارديرة اللبنانية فستانا قيمته 20.1 مليون جنيه إسترليني في هذه الأمسية.

واستلهم تصميم الفستان المصنوع خصوصا من العباءة الشرق أوسطية الحديثة، ووضعته المصممة والفنانة البريطانية "ديبي وينجهام" (38 عاما)، وهي من خططت أيضا للحفل.

كان الرداء المذهل مرصعا بـ15 ألماسة حمراء نادرة تتراوح أوزانها بين قيراط ونصف وأربعة قراريط، بإجمالي قيمةٍ قدرها 18.3 مليون جنيه إسترليني.

وتألقت أيضا مع 20 ماسة سوداء وزنها 3 قراريط بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، و3 ألماسات بيضاء وزنها 10 قراريط بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، وألماسة واحدة زرقاء بوزنٍ أقل بقليل من 3 قراريط بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني، و6 ألماسات صفراء وزنها قيراط ونصف بقيمة 420 ألف جنيه إسترليني.

وساعد "ديبي" في تصميم الرداء الفنان الرقمي "جراي ماكوين"، ابن شقيق مصمم الأزياء اللندني الراحل "ألكسندر ماكوين".

ولإكمال الشكل، أضافت المليارديرة اللبنانية درعا للوجه مزينة بقلادة مصنوعة خصوصا لها بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني من Bulgari، شركة المجوهرات الإيطالية.

وتلقى كل ضيف في الحفلة الرئيسية بإسبانيا قناع وجه مزينا بسوار من الألماس بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني ليحتفظوا به.

ورتبت المضيفة الكريمة لانضمام 150 ضيفا إضافيا عن طريق مكالمة فيديو جماعية من 20 حفلة صغيرة يستضيفها الأصدقاء في أماكن حول العالم.

وأقيم حفلان في لندن، ولوس أنجلوس، وهونج كونج، والكويت، وقطر، و3 احتفالات أخرى في دبي، وواحد بكل من باريس وطوكيو وموسكو.

وأُرسلت سلة احتفالية بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني مليئة بالطعام الجميل والنبيذ، إلى كل عنوان منها؛ ليستمتع بها أصدقاؤها.

(الجنيه الأسترليني يعادل 1.3 دولار)