أشهر عصابة خطيرة في الخليج كانت تستهدف عملاء البنوك تسقط بكل عناصرها

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سقطت عصابة خطيرة تستهدف عملاء البنوك في العاصمة العمانية مسقط، إلا أن خطة احترافية من جانب شرطة عمان السلطانية أوقعت بعناصرها.

ووردت عدة بلاغات إلى شرطة عمان السلطانية من عملاء بنوك في مسقط، بسرقة حساباتهم البنكية، بعد اتصالات مشبوهة من أشخاص يزعمون أنهم موظفين في بنوك محلية.

واستطاعت العصابة إياهم الضحايا بأن حساباتهم البنكية ستتعطل في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، والتواصل مع الموظفين بإرسال بياناتهم البنكية لتحديثها.

من جانبها، أعدت عناصر شرطة عمان السلطانية، كمينًا لعناصر العصابة، عن طريق التواصل معهم، وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم.

وقالت شرطة عمان السلطانية: إن "قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على خمسة آسيويين بتهمة الاحتيال الإلكتروني على عملاء البنوك".

وأضافت: "يلجأ المتهمون إلى إرسال رسائل نصية بحجة إيقاف البطاقة البنكية لعدم تحديثها ويطلبون من العملاء التواصل معهم واستدراجهم للحصول على البيانات الشخصية، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".