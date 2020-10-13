الفيسبوك يزيل إعلان عن البصل ويربط القضية بالجنس والعري: غباء التكنلوجيا

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فوجئت شركة كندية، بإزالة إعلانها المخصص عن “البصل” من موقع “فيسبوك”، بدعوى أن الصور تتضمن “مادة جنسية صريحة”.
ووفقا لـ “سكاي نيوز”، كان الإعلان الذي نشرته شركة “إي. دبليو. غاز” يروج لبيع بذور البصل من ماركة “والا والا سوتيت”، ويبلغ ثمنه 1.99 دولار فقط.
ويظهر في الإعلان حبات بصل بقشرها داخل سلة، إلى جانبها حبة أخرى صغيرة جرى قطعها من النصف، وجاء في وصفه: “بصل حلو للغاية ويسهل نموه من البذور”.
وقالت الشركة الكندية إنها تفاجأت من قرار فيسبوك. وقالت مصادر في الموقع إن الفيس بوك يستخدم “التكنولوجيا الآلية” لفرض رقابة على الصور.
وذكر أن الموقع الأزرق يستخدم هذه التكنولوجيا لإبعاد المحتوى الذي يحتوي تعريا، لكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعرف على المحتوى كما في حالة هذا النوع من البصل.