أكثر دولة خليجية تعرض فيها الأزواج للضرب من زوجاتهم .. احصائيات صادمة لتنمر الزوجات

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شهدت الإمارات خلال الفترة الأخيرة انتشارًا لظاهرة "النساء المسترجلات"، فيما أظهرت إحصائية أرقامًا صادمة بشأن تعنيف الرجال على يد زوجاتهم.
وأفادت عزة النعيمي، رئيسة مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان "حماية"، بأن "نسبة الخلافات الزوجية بلغت 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%".
وأشارت "النعيمي" إلى أن خلافات "أخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل زوجاتهم".
وأضاف: أن "قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وأوضحت "النعيمي" أن "منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله".
وتعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، تم حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم، حفاظا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.