إعلامية سعودية شهيرة تكشف عن مواصفات الرجل الذي تبحث عنه للزواج

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت الإعلامية لجين عمران، أنها بحاجة إلى حب ينتشلها ورجل يُعتمد عليه، وإلا فلا تنصح أي امرأة بالزواج.

وقالت لجين عمران في تصريحات صحفية: " لا أحتاج إلى علاقة سيتغير مسمى الحب فيها. فحينها المرأة تصبح خائفة وغير مطمئنة إما من بخل مادي وعاطفي أو خيانة ".

وأضافت: " فهي باتت سهلة جداً ومتاحة بسبب الإغراءات هذا الزمن الرخيصة. كل شيء أصبح متاحاً وسهلاً ورخيصاً".

. وتابعت: "عدا ذلك، فأنا لا أنصح المرأة أبداً بهذه العلاقة (الزواج) التي هي في ظاهرها حب وفي الحقيقة (وجع رأس)"،.

مؤكدة أنها ليست ضد الرجل الذي يخضع لعمليات تجميل. وردّت على من ينتقد حبها للترف والفخامة، قالت: "كاذب من يقول إن الله أنعم عليه مادياً لكنه لا يحب صرف المال. لا تنكر نعمة الله عليك، "فأما بنعمة ربك فحدث".

وأردفت: "ورغم ذلك، أنا لا أظهر كل شيء في حياتي. لم أستعرض مجوهراتي وساعاتي رغم قدرتي على ذلك، جزء بسيط جداً ما أشاركه مع الناس. من يرفض الرفاهية هو كاذب، كذلك من يقول إن الفلوس وسخ الدنيا وينكرها. نعم، أنا أحب الحياة المرفهة لأنني تعبت كثيراً، فأنا أعمل وأعمل وأحب ادلع نفسي ".