المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخرج دفعة جديدة

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب،، بتخريج الدفعة الـ11 من طلابه، في تخصص مساعد طبيب بمساق الدبلوم العالي ولعدد 47 خريجا وخريجة، تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتين و30 نوفمبر.

وفي الحفل هنأ وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح الخريجين.. مشيرا إلى أن هذا التخرج وغيرهم من الخريجين من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد العلمية هو ثمرة من ثمار ثورة سبتمبر وأكتوبر، وترجمة عملية لواحد من أهدافها وهو القضاء على الجهل والمرض الذي كرسه النظام الكهنوتي الامامي والاستعمار البغيض في أوساط الشعب اليمني.

وأكد أن التعليم والتأهيل من أولويات اهتمام قيادة السلطة المحلية لإعداد النشء والجيل إعدادا نافعا وتسليحهم بالعلم والمعرفة لبناء الوطن، واستكمال تحقيق أهداف الثورة اليمنية بالقضاء على مخلفات الإمامة التي تسعى إلى إعادة الكهنوت والسلالة بدعم إيراني ومشروع فارسي، وتعمل على تدمير قطاع التعليم وتكريس الجهل بين أوساط المجتمع ونشر خرافاتها وخزعبلات حقها في الاصطفاء الإلهي.

وكان مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدير عام المعهد الصحي الدكتور محمد مفتاح قد أشارا إلى الدور الذي يلعبه المعهد العالي للعلوم الصحية في رفد القطاع الصحي بالمحافظة بالكوادر الوسطية المساعدة وفي تخصصات عدة.. حيث مثل مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى إقليم سبأ لتأهيل الكوادر الصحية والشريان الرئيسي الرافد للقطاع الصحي حيث بلغ عدد الخريجين من المعهد منذ إنشائه عام 2000م حتى الآن أكثر من 700 خريج وخريجة في عدد من التخصصات الوسطية.

وشددا على أهمية الالتزام برسالتهم الإنسانية في تخفيف آلام المرضى وخدمة المجتمع بدون تمييز، وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر والاطلاع على كل ماهو جديد، وأن يكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة الذي يواجه تحديات كبيرة في مجال الكوادر جراء تزايد الطلبات على الخدمات الصحية بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين استوعبتهم المحافظة ومازالت تستقبل نازحين جدد حتى اليوم، يفوق القدرات الاستيعابية للمنشآت الصحية وأعداد العاملين الصحيين نسبة لعدد السكان بالمحافظة حاليا.