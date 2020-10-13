انفجار الخلافات مجددا: داود أوغلو يتهم أردوغان ببيع قضية إسلامية كبرى ويتساءل ما الثمن الذي قبضتموه؟

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض؛ اتهامًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه "العدالة والتنمية" ببيع قضية إسلامية كبرى.

ورأى "أوغلو" خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا، أن "أردوغان" وحزبه باعا قضية الأتراك الأويغور المسلمين في الصين، واصفًا التحالف الحاكم بـ"أسير الصين".

وتسائل عن سبب التزام الصمت تجاه ممارسات الصين، قائلًا: "ما المصلحة الاقتصادية التي التزمتم من أجلها الصمت على ممارسات الصين؟ أليس العالم أكبر من خمس دول كما تقولون؟ يبدو أنكم نسيتم أن الصين إحدى القوى الخمس هذه".

وأشار "أوغلو" إلى "الضعف والعبودية وانعدام الكرامة التي يبديها كل من أردوغان الذي كان يعتبر صوت المظلومين ودولت بهجلي حامي الأتراك في الخارج".

وختم داود أوغلو بالسؤال للحزب الحاكم، بقوله: "ما الثمن الذي قبضتموه نظير بيعكم تركستان الشرقية؟ فلتخبرونا، ما هي قيمة الأويغور وفق حسابكم يا ترى".

وفي وقت سابق انشق اوغلو عن حزب اردوغان واسس حزبا جديدا .