محافظ شبوة يقدم للامارات ”عرض مغري“ مقابل إخلاء منشأة ”بلحاف“ ويكشف عن ”خطة بديلة“ في حال رفضت أبو ظبي العرض

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو من احتجاجات شعبية للمواطنين وآلاف الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، للمطالبة بإخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية.

وقال بن عديو إن الامارات حوّلت منشأة بلحاف للغاز في شبوة إلى "ثكنة عسكرية وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيل المنشأة وتصدير الغاز، للسنة الخامسة على التوالي".

وأضاف بن عديو إنه خاطب الحكومة والسعودية التي تقود التحالف بشأن ضرورة اخلاء المنشأة وإعادة تشغيلها.

وقدم بن عديو عرضا للإماراتيين بتوفير المكان البديل في محافظة شبوة "خمسة نجوم وعلى حسابي" واخلاء المنشأة لمعاودة التصدير، "لأننا بلد يعتمد في موازنته على عائدات الغاز بنسبة 70 ونواجه ضغطا شعبيا لأن هناك الاف العمال تم تسريحهم وأصبحوا بلا عمل.

وقال بن عديو في مقابلة مع تلفزيون حضرموت يوم الاثنين، ان المواطنين سيضطرون للتظاهر أمام المنشأة "وهذا ليس في صالحهم (الاماراتيين) أما نحن فلن نخسر شيئا أكثر مما خسرنا".

وأكد بن عديو عن أن الشركات جاهزة فنيا للعودة الى العمل بعد شهر واحد من اخلاء المنشأة، وأمنيا تقوم القوات الامنية بتأمينها بالكامل في البر والبحر، لكن "الفيتو" على تشغيل المنشأة.

وكشف بن عديو أن الشركات المستثمرة، وفي مقدمتها توتال، بدأت تناقش بيع المنشأة ووصولهم الى حالة يأس من عودتها للعمل، وهذا سيمثل ضربة كبيرة للاستثمار في اليمن، وستتضرر القطاعين النفطيين الاستكشافيين لتوتال إذا غادرت الشركة، لأننا لم نتحرك في مجال الغاز.

ووصف بن عديو الدور السعودي في شبوة ب'المحترم, وأنهم لا يفكرون إلا في كيفية مواجهة الحوثي وقد تدخلوا معنا قبل عام في تثبيت دعائم الشرعية في المحافظة، ولم يقصروا".

وأضاف بن عديو "بيننا وبين الإخوة السعوديين تعاون واحترام متبادل ولا يوجد أي ملاحظات على دورهم ونحن نشكرهم وهم متواجدون في مطار عتق وبيننا تنسيق كامل".